Große Emotionen bei Bachelor in Paradise! In der fünften Folge des RTL-Kuppelformats flossen bei Powerfrau Carina Spack plötzlich Tränen. Grund dafür war zum einen Womanizer Sebastian Fobe (32), der die Blondine trotz eindeutiger Flirts plötzlich links liegen ließ. Stattdessen bandelte er mit den Neuzugängen Annika Körner und Janika Jäcke (29) an. Doch auch von Philipp Stehler (30) fühlte sich Carina vor den Kopf gestoßen, weil er ihr Hoffnungen gemacht hatte, seine Rose jedoch stets Pamela Gil Marta überreichte. Bereut der Insel-Hottie das nun? Jetzt spricht Philipp Klartext.

Tröstend nahm er in der vergangenen BiP-Folge am Mittwoch Carina in den Arm und entschuldigte sich. Für die ehemalige Bachelor-Kandidatin war das ein eindeutiges Indiz dafür, dass Philipp die Wahl von Pamela bereut. "Er hat damals die falsche Entscheidung getroffen", schluchzte sie in der Show im Gespräch mit Evelyn Burdecki. Doch offenbar hat die blonde Rosenlady da etwas falsch verstanden, wie Fitness-Fan Philipp in seiner Instagram-Story klarstellte: Er habe sich nicht bei Carina entschuldigt, "weil ich eine Entscheidung bereut habe, sondern, weil ich nicht fähig war, früher klare Verhältnisse zu schaffen."

Philipp scheint sich also nach wie vor auf die sportliche Pam konzentrieren zu wollen. Für Carina bedeutet das allerdings, dass ihre Chancen, bei dem 30-Jährigen zu landen, verschwindend gering sind. Und das, wo das Kuppel-Format in der kommenden Woche doch ins große Finale geht und dafür in den Pärchen-Modus schaltet. Welche Paarung der jüngsten Nacht der Rosen hat für euch das größte Couple-Potenzial? Stimmt ab!

MG RTL D Pamela Gil Marta und Philipp Stehler bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D / Arya Shirazi Carina Spack, deutsches Reality-Sternchen

MG RTL D Philipp Stehler & Pamela Gil Marta bei "Bachelor in Paradise"

