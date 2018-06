Diesen Schreckensmoment wird Anne Wünsche (26) so schnell wohl nicht vergessen! Am Montag erhielt die YouTuberin einen alarmierenden Anruf: Ihre Tochter Miley hatte sich beim Spielen im Kindergarten den Arm gebrochen und musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. In der Klinik ließ die Vierjährige die schmerzhafte Behandlung tapfer über sich ergehen und überraschte damit ihre berühmte Mama. Wenige Stunden später berichtete der Wirbelwind sogar höchstpersönlich im Netz von dem Unfall: "Ich bin hochgesprungen. Ich wollte nämlich da schaukeln und hab es immer wieder versucht. Und irgendwann bin ich ausgerutscht und hab mir meinen Arm gebrochen", erinnerte sich Miley auf YouTube an die Ereignisse.



