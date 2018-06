Anne Wünsche (26) baut ihrer Vierjährigen einen Schminktisch auf! Die YouTuberin ist stolze Mutter von zwei Kindern und mit dem süßen Mädels-Duo und ihrem Verlobten Henning Merten gerade erst umgezogen. Ihrer beautybegeisterten Tochter Miley (4) stellte die Influencerin nun einen Schminktisch ins Zimmer, wie sie in einem YouTube-Vlog erzählt. Zu viel für eine Vierjährige, geben manche Zuschauer zu bedenken – andere Fans entgegnen da: "Sie wird sich ja sicherlich noch nicht so schminken wie Ältere". Wie dem auch sei: Nun bleibt Anne und Henning wieder eine Baustelle weniger in ihrem neuen Heim.



