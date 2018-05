Anne Wünsches (26) Tochter Miley eifert ihrer berühmten Mama immer mehr nach! Ende März veröffentlichte die Vierjährige ihr erstes YouTube-Video auf dem Kanal ihrer Mutter. Wie ein alter Hase führte sie durch ihren ersten Shopping-Haul. Aber offenbar teilen Miley und Anne nicht nur die Leidenschaft fürs Vloggen. Das aufgeweckte Mädchen eifert der 24-Jährigen auch in Beautyfragen nach. Schließlich ist die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin für ihre wechselnden Haarfarben bekannt. Kein Wunder also, dass auch ihr Spross jetzt in den Farbtopf greifen will!

Miley hat von ihrer Oma Haarkreide zu Ostern geschenkt bekommen, die sie jetzt endlich mit ihrer Mama ausprobieren will. "Da will ich blau, hier pink und da oben lila", erklärt die Vierjährige ihrer Mutter in einem YouTube-Video ihre Vorstellungen. Daraufhin greift Anne beherzt zu den Utensilien und färbt die Haare ihrer Tochter bunt ein. "Du wirst morgen die Coolste in der ganzen Kita sein! Du siehst echt cool und rockig aus! Ich bin ein bisschen neidisch, weil das so schön aussieht", ist die Schauspielerin von dem Ergebnis begeistert. Diese Meinung teilt auch Miley, die sich beim Blick in den Spiegel ein breites Grinsen nicht verkneifen kann.

"Es passt mega zu Miley. Die ist wirklich so eine kleine, flippige, verrückte Rockermaus", schwärmt Anne von ihrer Tochter. Zur Freude der beiden Fashionistas können sie die Frisurenaktion bald wiederholen. Die Farbe der Kreide verschwindet bei der nächsten Haarwäsche nämlich!

YouTube / Anne Wünsche Anne Wünsche mit ihrer Tochter Miley

Instagram / grasreh91 Anne Wünsche mit Tochter Miley

Facebook / AnneWue Anne Wünsche und ihre Tochter Miley

