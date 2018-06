Steht der diesjährige Dancing Star schon fest? Die drei Let's Dance-Finalisten Ingolf Lück (60), Barbara Meier (31) und Judith Williams (45) haben jeweils den ersten von drei Tänzen dieses Abends performt – in der Kategorie Jury-Tanz hagelte es für alle Stars und ihre Tanzpartner Ekaterina Leonova (31), Sergiu Luca (35) und Erich Klann (31) lobende Worte von Motsi Mabuse (37), Joachim Llambi (53) und Jorge Gonzalez (50). Doch einer stach bei der Jury so sehr hervor, dass er 29 Punkte abstauben konnte – hat Comedian Ingolf die Trophäe schon sicher?

Die schwangere Motsi überschlug sich fast mit ihrem Lob: "Extrem locker, erfrischend. Du siehst wie ein junger Hüpfer aus. Der Mann ist 60! Wo kriegst du diese Energie, diesen Elan her?" Der Tanz habe superleicht ausgesehen, vor allem im Vergleich zum ersten Mal. Auch das Mienenspiel des TV-Gesichts überzeugte: "Dein Ausdruck ist so authentisch und so echt. Ich freue mich, dass wir noch mehrere Tänze haben heute." Auch Jorge und Joachim zeigten sich begeistert. Das Urteil: 29 Punkte für den Quickstepp.

Geschäftsfrau Judith ergatterte 27 Punkte mit einer heißen Salsa. Auch Model Barbara versuchte sich an diesem leidenschaftlichen Tanz, bildet aber bisher mit 24 Punkten das Schlusslicht.

MG RTL D / Guido Engels Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let' Dance"

Florian Ebener / Getty Images Comedian Ingolf Lück im Halbfinale von "Let's Dance", 2018

Florian Ebener / Getty Images Die Halbfinalisten von "Let's Dance" 2018

