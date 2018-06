Heute Abend ist es endlich so weit: Im großen Finale von Let's Dance geben die Promis ein letztes Mal all ihre Kräfte und kämpfen um den begehrten Titel des Dancing Stars. Nach wochenlanger Vorarbeit stellen sich Ingolf Lück (60), Judith Williams (45) und Barbara Meier (31) der harten Jury und dem noch viel härteren Publikum – und das hat in einer Promiflash-Umfrage schon jetzt entschieden: Dieser Kandidat ist der Favorit im Rennen!

Wenn es nach den Promiflash-Lesern geht, kann sich besonders Ingolf Lück schon jetzt auf heute Abend freuen! Mit 3.707 Stimmen (gesamt: 7.649 Votes) und damit stolzen 48,5 Prozent belegte der Komiker den ersten Platz. Mit einem Abstand von fast 15 Prozent darf sich Unternehmerin Judith (34,6 Prozent) über die vorläufige Silbermedaille freuen. Dahinter gesellt sich Barbara, die ebenfalls immerhin 16,9 Prozent der Leser auf ihre Seite groovte.

Ob die Promiflash-Leser mit ihrer Einschätzung wohl richtig liegen – und Ingolf wirklich als glänzender Sieger aus der Show geht? Juror Joachim Llambi (53) rechnete dem Bielefelder gegenüber Bild bereits gute Chancen aus: "Von den drei Finalisten ist er der Greifbarste. Ihm könnte ein Überraschungscoup gelingen, weil er sehr beliebt ist und das Publikum unterhalten kann!"

Florian Ebener/Getty Images Ekaterina Leonova und Ingolf Lück im "Let's Dance"-Halbfinale

Anzeige

Andreas Rentz / Getty Images Judith Williams und Erich Klann bei "Let's Dance" 2018

Anzeige

Florian Ebener / Getty Images Joachim Llambi in der Jury von "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de