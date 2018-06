Es sind schwere Tage für die sonst so strahlende Königin Maxima (47). Die Ehefrau von König Willem-Alexander (51) hat am vergangenen Donnerstag ihre jüngere Schwester Inés Zorreguieta verloren. Mit gerade einmal 33 Jahren wurde die studierte Psychologin leblos aufgefunden. Maxima erweist Inés jetzt die letzte Ehre: In Begleitung ihrer Familie reist sie nach Argentinien, um sich von ihr zu verabschieden!

In ihrer Wohnung in Buenos Aires soll sich die junge Frau in der Nacht auf den 7. Juni das Leben genommen haben, wie es in der Erklärung eines Sprechers der niederländischen Regierung gegenüber der südamerikanischen Nachrichtenseite La Nación heißt. Seit Jahren habe die Patentante von Prinzessin Ariane (11) unter Depressionen und Magersucht gelitten. Laut der holländischen Tageszeitung Clarin soll sich Maxima nur einen Tag nach dem Tod ihrer Schwester nun auf den Weg in ihr Heimatland gemacht haben: "Es wird erwartet, dass das Ehepaar in Begleitung seiner Töchter an diesem Freitag um 5:55 Uhr mit dem regulären KLM-Flug aus den Niederlanden in Buenos Aires ankommt."

Bereits am Wochenende soll Maximas Schwester beerdigt werden. Eine schnelle Bestattung – wie im Fall von Inés – sei in Argentinien keine Seltenheit. Die Königsfamilie soll bis Samstag im Geburtsland von Maxima bleiben, wie einige Medien berichten. Ob das stimmt oder ob König Willem-Alexander aufgrund royaler Verpflichtungen doch etwas früher abreisen wird, ist offiziell noch nicht bestätigt.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Utrecht, Robin / ActionPress Königin Maxima mit ihrer Schwester Inés in Buenos Aires

Patrick van Katwijk/Getty Images König Willem-Alexander mit seiner Frau Maxima und den Töchtern

SIPA PRESS / ActionPress Inés Zorreguieta auf der Taufe von Prinzessin Ariane in Den Haag



