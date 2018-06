Diese XL-Babykugel ist ein echter Hingucker! Die Victoria's Secret-Beauty Candice Swanepoel (29) und ihr Verlobter Unternehmer Hermann Nicoli erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. In Kürze bekommt ihr Sohn Anaca ein Geschwisterchen. Und wenn man sich den riesigen Schwangerschaftsbauch der Beauty so anschaut, kann es tatsächlich nicht mehr lange dauern. Und die werdende Mama kann es wohl auch kaum noch erwarten.

Momentan urlaubt Candice in Brasilien – spaziert am Strand, planscht im Meer und scheint die letzten Tage ihrer Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen. In einem knappen Bikini setzt das Topmodel seinen Babybauch gekonnt in Szene. Zu einem Schnappschuss, den die 29-Jährige auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte, schrieb sie schlicht und einfach: "Reif" und versah den Beitrag außerdem mit einem Herz-Emoji.

Candice liebt es, die Entwicklung ihrer Schwangerschaft festzuhalten: Erst vor knapp zwei Monaten hatte die Laufstegschönheit splitterfasernackt posiert. "Mein Körper blüht auf. Der Weg zwischen dem Spirituellen und dem Körperlichen. Sind Frauen nicht erstaunlich?", hatte sie den Beitrag damals kommentiert.

Instagram / angelcandices Candice Swanepoel, Model

Instagram / angelcandices Candice Swanepoel, Model

Instagram / angelcandices Candice Swanepoel mit Sohn Anacã

