Die Promis waren einfach stärker. Im großen Staffelfinale von Grill den Profi wollten es die Stargäste kurz vor der Sommerpause noch mal so richtig wissen. Im Dreierteam traten Motsi Mabuses (37) kleine Schwester Otlile (27), Bachelor Daniel Völz (33) und Moderatorin Andrea Kiewel (53) gegen TV-Koch Nelson Müller (39) an. Der zeigte am Sonntagabend aber nicht seine Höchstleistung, was ihm zum Verhängnis wurde: Er wurde von Otile, Daniel und Andrea geschlagen!

In zwei von vier Runden haben sich die Promis gegen den Profi durchgesetzt – beim Dessert herrschte Gleichstand. Bereits im Freestyle-Gang hat jedoch das Star-Gespann die hungrige Jury rund um Reiner Calmund (69) mehr überzeugt, was ihnen einen Vorsprung von acht Punkten einbrachte. Bei der Vorspeise musste Otlile dann alleine zeigen, was sie in der Küche drauf hat. Ihre Fleischspieße mit Aprikose und gefüllten Jalapeños kamen bei den Testessern super an. Zwar bekam auch Nelsons Version Zuspruch, trotzdem weitete Otlile den Promi-Vorsprung auf 29:45 auf. Bei Daniel Völz hat es nicht nur mit der Liebe nicht so richtig geklappt, auch hinter dem Herd musste er sich geschlagen gegeben. Mit einem Punkt mehr sicherte sich Nelson zwar den Rundensieg, blieb aber trotzdem im Rückstand. Im Abschlussduell mit Andrea waren Promi und Profi mit ihren Pancakes und dem Eierlikör gleichauf.

Daniels Niederlage war übrigens gleich doppelt traurig. Bei einem Sieg hatte er vor, seine Gewinnprämie an die Deutsche Diabetes Stiftung zu spenden. Der Grund: Auch der Unternehmer leidet an der Zuckerkrankheit. Große Einschränkungen bereitet ihm die Erkrankung aber nicht, wie er noch im Studio verriet: "Also solange man sich richtig ernährt und Sport macht und auf die Ernährung achtet, kann man eigentlich alles regulieren. Es ist eine Kondition, keine Krankheit, das muss man sich bewusst machen."

MG RTL D / Frank W. Hempel Otlile Mabuse bei "Grill den Profi" 2018

MG RTL D / Frank W. Hempel Daniel Völz bei "Grill den Profi" 2018

MG RTL D / Frank W. Hempel Andrea Kiewel bei "Grill den Profi" 2018

