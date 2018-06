Heute Abend heißt es wieder an die Töpfe, fertig, los! Beim großen Staffelfinale von Grill den Profi wollen die Promi-Kandidaten um Rosenkavalier Daniel Völz (33), Moderatorin Andrea Kiewel (53) und Profitänzerin Otlile Mabuse (27) am heutigen Sonntag Sternekoch Nelson Müller (39) grillen. Bachelor Daniel kann in der ersten Koch-Competition des Abends sogar tatsächlich gegen den Gourmet punkten – allerdings ist hier nicht von seinen Qualitäten hinterm Herd die Rede.

Auch, wenn Daniel in der heutigen Folge Moderatorin Ruth Moschner (42) eine Rose überreicht hat, bewies der gebürtige Berliner, dass er mehr kann, als nur Schnittblumen an schöne Frauen zu verteilen. Der Singlemann behauptet nämlich, dass er eine Mass alkoholfreies Bier in unter einer Minute exen kann. Und tatsächlich: Kaum angesetzt ist der Liter auch schon weg. In unglaublichen 13 Sekunden schafft es der Ex-Freund von Kristina Yantsen, den Krug zu leeren.

Keine Frage: Daniels Speed-Bier-Exerei brachte das Studio-Publikum von "Grill den Profi" zum Staunen. An das ungläubige Raunen, das Helene Fischer (33) bei ihrer Mass-Einlage während ihrer Tour im Oktober 2017 ausgelöst hat, kam der 33-Jährige allerdings nicht heran. Zwar schaffte es der Autoliebhaber drei Sekunden schneller als die Musikerin, doch dieses rapide Trinkvermögen hätte man(n) der 1,58 Meter großen Sängerin nun wirklich nicht zugetraut.

MG RTL D / Frank W. Hempel Otilie Mabuse, Andrea Kiewel, Daniel Völz und Nelson Müller bei "Grill den Profi"

Anzeige

MG RTL D / Frank W. Hempel Nelson Müller, Ruth Moschner und Daniel Völz bei "Grill den Profi"

Anzeige

Instagram / heleneandme Helene Fischer in der SAP-Arena in Mannheim

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de