Am 20. November 1947 gaben sie sich das Jawort – und sogar fast 71 Jahre später scheinen sie sich immer noch genauso zu lieben wie am ersten Tag. Bei gemeinsamen öffentlichen Auftritten wirken Queen Elizabeth II. (92) und ihr Gatte Prinz Philip (97) stets gut gelaunt, strahlen einander immer wieder glücklich an. Vermutlich weil ihnen bewusst ist, dass ihre Beziehung alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist!

Schließlich ist der internationale Adel selbst heute noch vergleichsweise eingeschränkt in der Partnerwahl – und im Falle von Queen Elizabeth II. seien es ihr Vater und dessen engste Vertraute gewesen, die ihr ordentlich auf die Finger geguckt haben. "Einige waren wirklich besorgt. Die Blutlinie war zu diesem Zeitpunkt sehr dünn. Also war es nur natürlich, dass die ältere Generation Sorge hatte, ob die Wahl der Königin auch geeignet ist. Also haben einige ein bisschen rumgeschnüffelt", verriet Edward Ford, einstiger Höfling von König George VI., gegenüber People.

An der Queen prallten sämtliche Einwände allerdings gnadenlos ab. "Sie hat sich mit 18 in ihn verliebt und seither keinen anderen Mann auch nur angesehen", fasst Royal-Biografin Sally Bedell Smith zusammen. Mit viel Überzeugungsarbeit sei es ihr und ihrem Liebsten dann doch gelungen, den damaligen Monarchen von Philips Schwiegersohn-Tauglichkeit zu überzeugen. Als Nachfahre von König Georg I. von Griechenland sollte er den Kriterien doch eigentlich auch aus ganz objektiver Perspektive entsprochen haben.

AFP / Getty Images Prinzessin Elizabeth und Prinz Philip bei ihrer Hochzeit 1947

John Phillips/Getty Images for Ascot Racecourse Queen Elizabeth II. und Prinz Philip bei der Royal Ascot-Rennwoche

AFP/Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip 1947

