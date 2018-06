Feiert Justin Bieber (24) jetzt gleich mit der nächsten Ex eine große Liebes-Reunion? Erst Mitte März scheiterte sein Neuanfang mit On-Off-Freundin Selena Gomez (25), nun scheint der kanadische Popstar sich auch schon wieder der nächsten Verflossenen anzunähern: Hailey Baldwin (21). Von 2014 bis Anfang 2016 lief zwischen ihm und dem Model immer mal wieder was. Jetzt verbringen die beiden wieder ziemlich viel Zeit miteinander.

Paparazzi-Bilder von Montag zeigen den Biebs und die Tochter von Stephen Baldwin (52) nicht nur beim gemeinsamen Mittagessen in Miami, sondern auch beim Entspannen am Pool. Nachdem Justin sich eine Erfrischung im kühlen Nass gönnt, empfängt Hailey ihn sehnsüchtig am Poolrand – und hüllt den tropfenden Sänger liebevoll in ein Handtuch. Ein eindeutiges Liebesindiz oder doch nur eine freundschaftliche Geste? Erst kürzlich beteuerte Hailey gegenüber The Times: "Justin und ich sind jetzt eine sehr lange Zeit Freunde."

So oder so dürften diese Aufnahmen vor allem Selena übel aufstoßen. Obwohl die "Back To You"-Interpretin ihre neu entflammte Beziehung zu Justin vor drei Monaten selbst beendete, soll sie immer noch vor Eifersucht kochen, wenn sie ihren Verflossenen beim Flirten sieht – was bekanntlich nicht gerade selten geschieht.

Sharpshooter Images / Splash Justin Bieber und Hailey Baldwin 2015

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin beim Verlassen eines Theaters in Miami

WENN.com Selena Gomez in Los Angeles

