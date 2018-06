Er hat wieder Zeit für die Liebe. Die vergangenen drei Monate drehte sich bei Massimo Sinató (37) alles um Let's Dance. Gemeinsam mit Tanzpartnerin Julia Dietze (37), mit der er sich bis ins Halbfinale tanzte, trainierte der Profitänzer Tag für Tag, und das stundenlang. An Freizeit war bei dem straffen Trainingsplan des Duos natürlich nicht zu denken. Mit dem großen Finale der beliebten Tanzshow hat die harte Phase am vergangenen Freitag für dieses Jahr aber sein Ende gefunden. Langeweile kommt bei Massimo sicherlich trotzdem nicht auf, oder vielmehr: gerade deshalb nicht. Denn er will die freie Zeit genießen – und zwar mit seiner Liebsten Rebecca Mir (26)!

In Sachen Zweisamkeit musste die Ex-GNTM-Kandidatin in den vergangenen Wochen deutlich zurückstecken. Zwar schaute sie ihrem Schatz immer wieder in den Liveshows zu, abseits der Freitagabende dürfte sie ihren Liebling aber nur selten zu Gesicht bekommen haben. Für die Geduld der Beauty scheint Massimo nur allzu dankbar zu sein und verspricht ihr jetzt auf Instagram: "Schatz, jetzt gehöre ich wieder ganz dir... War drei Monate nicht zu Hause und hatte kaum Zeit für meinen Schatz." Neben einem süßen Pärchen-Pic machen auch die Hashtags #heimweh, #couplegoals und #mylove klar: Massimo und Rebecca haben einiges nachzuholen!

Wie intensiv und anstrengend eine Teilnahme an dem beliebten TV-Format ist, weiß das Model nur zu gut: 2012 nahm die gebürtige Aachenerin selbst an der Show teil. Rebecca lernte damals aber nicht nur das Tanzen, sondern mit Massimo auch den Mann fürs Leben kennen.

