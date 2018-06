Lena Meyer-Landrut (27) hat das, was in Promi-Kreisen spärlich gesät ist: eine jahrelange Lovestory. Die ehemalige ESC-Siegerin liebt Agentur-Chef Max von Helldorff schon ganze acht Jahre. Liebesbekundungen in aller Öffentlichkeit verkneift sich die Sängerin allerdings, so gut es geht. Zu ihrem Geburtstag Ende Mai machte Lena dann doch eine Ausnahme. Den süßen Dankeszeilen an ihren Liebsten folgte nun ganz überraschend erneut ein Liebes-Post. Max war schon immer der Eine für die Chart-Stürmerin!

Lena lehnt sich in die Arme ihres Schatzes. Max' starker Arm liegt auf ihrer Schulter. Zusammen guckt das Couple auf eine Straße – ein Instagram-Schnappschuss wie aus einem Film-Trailer. Dazu schreibt die "If I Wasn't Your Daughter"-Interpretin: "Es bist schon immer du gewesen" und fügt ein Herz-Emoji an. Diese Liebeserklärung verzaubert nicht nur unzählige Fans, die ihre Glückwünsche in den Kommentaren teilen. Auch Promis freuen sich für Lenas Glück. Schauspielerin Emilia Schüle (25) postet ein Emoji mit Herzaugen und Model Lena Gercke (30) findet das Pic: "So süß".

Ob nach so vielen Jahren Beziehung bald der nächste Schritt ansteht? Gerüchten um eine Verlobung nahm die Musikerin erst im Mai den Wind aus den Segeln. "Kein Ring und auch keine Schwangerschaft. Aber es geht mir sehr gut", verriet Lena gegenüber Bunte.

Instagram / maxvonhelldorff Max von Helldorff, Freund von Lena Meyer-Landrut

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Instagram / lenas_view Lena Meyer-Landrut mit Freund Max von Helldorff auf dem Coachella Festival 2017

