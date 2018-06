Maren Wolf (26) ist im Baby-Fieber! Aber nicht, weil sie selbst schwanger ist, sondern zwei ihrer besten Freundinnen: Social-Media-Queen Bibi Heinicke (25) erwartet ihr erstes Kind und ist im sechsten Monat. Influencerin Anna Maria Damm (22) ist bereits Mama geworden: Am 7. Juni kam Tochter Eliana zur Welt. Mit beiden YouTuberinnen ist Maren gut befreundet. Wird die 26-Jährige jetzt auch Mutter? Die Frau von Tobias Wolf will sich Zeit lassen – und zwar aus einem bestimmten Grund: "Ich finde es superschön, dass zwei Freundinnen von mir schwanger sind. Ich sehe das so: Ich kann mir das mal anschauen. Ich kann sehen, wie sie das machen und ich kann vielleicht wirklich mal ein Baby für längere Zeit einfach mal so halten", erklärt sie im Promiflash-Interview.



