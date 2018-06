Mit der Kelly Family schrieb das Nesthäkchen Angelo Kelly (36) Musikgeschichte. Doch die Welt der Klänge ist nicht die einzige Leidenschaft, auf die er stolz zurückblicken kann. In seiner Frau Kira hat der Rotschopf die Liebe seines Lebens gefunden. Im zarten Alter von 14 Jahren war er so unsterblich in das drei Jahre ältere Mädchen verliebt, dass er zu einem ganz besonderen Mittel griff, um seine Gefühle zu offenbaren: Er schrieb für Kira einen Song. Auch zwölf Jahre später hat der seine Wirkung nicht verloren.

Er wusste schon in ganz jungen Jahren, was er wollte: Kira. Spätestens mit seinem Lied "I Can't Help Myself" hat er das Herz der schönen Rostockerin erobern können. Während eines Kelly-Konzerts im Rahmen der Comeback-Tour in der Mercedes-Benz Arena in Berlin überraschte der 36-Jährige seine Liebste mit der Nummer, die er einst als Jugendlicher für sie verfasst hatte. "Ich habe den Song lange nicht live gehört. Und dass er ihn mir jetzt noch einmal auf der Bühne gewidmet hat, ist schon ein riesiger Liebesbeweis", verriet die gerührte Fünffachmama im Goodbye Deutschland-Special "Das neue Leben des Angelo Kelly".

Auch sie hat den Daddy ihrer Kids Gabriel (16), Helen (15), Emma (12), Joseph (7) und William (2) mit einer eigenen Komposition verzaubert. Der Track "Like The Movies", den sie für ihren Mann geschrieben hat, ist sogar auf dem Album "Irish Heart" von Angelo Kelly & Family zu hören.

Chris Bucanac Angelo Kelly & Family

Anzeige

Chris Bucanac Angelo Kelly & Family bei "Goodbye Deutschland"

Anzeige

Patrick Hoffmann/WENN.com Angelo Kelly & Family in der Show "Heiligabend mit Carmen Nebel"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de