Angelo Kelly (40) ist verliebt wie am ersten Tag! Seit 2002 ist das ehemalige Mitglied der Kelly Family bereits mit seiner Ehefrau Kira (43) verheiratet – bereits im Kindesalter haben sich die beiden ineinander verliebt. Heute sind Angelo und seine Partnerin stolze Eltern von fünf gemeinsamen Kindern. Wie dankbar der irisch-amerikanische Sänger für seine Frau ist, teilte er nun mit seiner gesamten Community. Im Netz richtete Angelo einige rührende Worte an seine Frau.

Via Instagram teilte Angelo eine rührende Liebeserklärung an seine Partnerin. "Meine liebe Schnecke. Du bist nicht nur die Liebe meines Lebens, sondern auch die wundervollste Mutter, die ich mir für unsere Kinder wünschen könnte", schrieb der 40-Jährige zu einem Bild, das seine Liebste im Grünen zeigt. Auch Sohnemann Gabriel (20) stimmte zu und machte seiner Mutter ein liebevolles Kompliment! "Die schönste Mama der Welt", kommentierte der Rapper unter dem emotionalen Beitrag seines Vaters.

Wie stolz auch Kira auf ihren Liebsten und ihr Familienglück ist, verdeutlichte sie in einem Interview im Jahr 2020. So richtig abschließen wollte Angelos Partnerin mit der Familienplanung nämlich offenbar noch nicht. "Man weiß es nicht... Kann doch passieren", antwortete die 43-Jährige in einem Interview mit rtl.de auf die Frage, ob sie sich weiteren Nachwuchs vorstellen könnte.

