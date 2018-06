2018 ist ein aufregendes Jahr für Angelo Kelly (36) und seine Familie! Als "Angelo Kelly & Family" brachte das einstige Nesthäkchen der Erfolgsband Kelly Family mit seiner Frau Kira und den gemeinsamen Kids Gabriel (16), Helen (15), Emma (12), Joseph (7) und William (2) das Album "Irish Heart" auf den Markt. In ihren Songs verarbeitet die musikalische Sippe ganz persönliche Themen. Dabei rührte besonders ein Track auf der Platte das Familienoberhaupt höchstpersönlich zu Tränen: Seine große Liebe Kira schrieb für Angelo ein Lied.

Es sind die Klänge aufrichtiger Liebe! 20 Jahre lang sind Angelo und Kira bereits ein Paar. Ihren Schatz überraschte die schöne Rostockerin nun mit einem Ständchen, dass sie eigens für ihn komponiert hatte. In "Like The Movies" blickt Kira zurück auf die gemeinsame Zeit mit Angelo: Die beiden hatten sich bereits als Kinder kennengelernt und schließlich ineinander verliebt. “Ich war ganz nervös, als ich ihm den Song vorsang. Er war ganz ruhig und ich dachte schon, er mag den Song nicht. Aber dann meinte er: ‘Doch, du hast mich gerade zu Tränen gerührt'", verriet die stolze Fünffachmama im vierten Teil der "Goodbye Deutschland"-Reihe "Das neue Leben des Angelo Kelly".

Die Zeilen trafen den 36-jährigen Rotschopf mitten ins Herz. “Wenn man 20 Jahre zusammen ist und dann so einen Song geschenkt bekommt, dann ist das etwas ganz Besonderes. Ich bin ein sehr glücklicher Mann", erzählte er gerührt.

