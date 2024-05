Zu fies? Gabriel Kelly reißt Witz auf Papa Angelos Kosten!

Hat sich Gabriel Kelly (22) mit seinem Scherz etwa zu viel erlaubt? In seiner Biografie auf Instagram lässt der Let's Dance-Gewinner anklingen, dass er nicht genau wisse, ob Angelo Kelly (42) oder ein anderes Mitglied der Kelly Family sein Vater sei und beschreibt sich mit den Worten: "Sohn von Angelo Kelly, glaube ich. Auf jeden Fall von einem Kelly." Doch was sagt sein Papa zu dieser Art von Humor? Prompt meldet sich dieser zu Wort und kommentiert: "Wir haben ein neues Hobby – Instagram-Bio-Trolling."

Ob Angelo über den Witz des 22-Jährigen verärgert ist, bleibt unklar. An seinen Beitrag hängt er zumindest ein vor Lachen weinendes Emoji an. Ein weiteres Familienmitglied macht hingegen deutlich, dass es auch an dem Spaß teilhaben möchte. Jimmy Kelly (53) ändert seine Beschreibung auf der Social-Media-Plattform in: "Der eigentliche Lieblingsonkel von Gabriel." Seinem Neffen gefällt das offenbar. Er lacht: "Ich glaube, mein Vater hat einen neuen Trend gestartet. Liebe dich, Jimmy!"

Obwohl Gabriel aktuell zu Scherzen aufgelegt ist, was die Kelly-Family anbelangt, hatte er es nicht immer leicht. In einem RTL-Interview plauderte der gebürtige Kölner unter anderem aus: "Der Name Kelly hat seine Vor- und Nachteile. Es ist einfach so, dass viele denken: 'Ja, ein Kelly, dann ist er bestimmt ein reicher Schnösel und ganz abgehoben.'"

ActionPress Angelo Kelly, Musiker

Getty Images Gabriel Kelly bei "Let's Dance"

