Letzter Auftritt: Angelo Kelly kündigt Karrierepause an!

Er nimmt sich eine Auszeit! Seit seiner Kindheit steht Angelo Kelly (41) auf den Bühnen dieser Welt. Mit der Kelly Family hatte er internationale Erfolge gefeiert. Seit 2012 stand er auch mit seiner eigenen Familie auf der Bühne. Letztes Jahr löste er die Familien-Band jedoch auf. Nun verkündet der gebürtige Ire erneut eine traurige Nachricht: Angelo will sich eine Auszeit von seiner Musikkarriere nehmen!

Gegenüber t-online erklärt er, dass er eine ein bis zweijährige Pause einlegen möchte. Für das nächste Jahr stehen keine Termine an. Angelo wolle stattdessen die Zeit nutzen, um mehr Zeit zu Hause zu verbringen. "Ich plane, meiner Frau etwas mehr in der Küche zu helfen", verrät der fünffache Vater schmunzelnd. Komplett der Musik den Rücken kehren wolle der Sänger jedoch nicht. Während seiner Auszeit möchte Angelo an neuen Songs arbeiten.

Bevor sich Angelo in seiner Pause verabschiedet, wird er einen letzten Auftritt im Dezember bei einem großen Adventskonzert in Dresden absolvieren. Fans haben hier also noch mal die Gelegenheit, den Künstler live zu erleben.

Anzeige

Actionpress / Titgemeyer, Michael Angelo Kelly beim "Schlagerboom 2019"

Anzeige

Getty Images Angelo Kelly im November 2016

Anzeige

ActionPress Angelo Kelly und seine Familie im Dezember 2019 in München

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de