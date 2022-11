Gabriel Kelly hat sich von Musiker-Familie abgenabelt

Gabriel Kelly (21) zieht alleine durchs Leben. Der heute 21-Jährige tourte jahrelang mit seiner Familie durch die ganze Welt. Zusammen mit seinen Eltern Angelo Kelly (40) und Kira Harms Kelly sowie seinen Geschwistern Helen, Emma, Joseph und William bildete er die Familienband Angelo Kelly & Family. Rund zehn Jahre lang hatte der Nachwuchsmusiker damit keinen festen Wohnsitz. Inzwischen hat er sich von seiner Familie losgelöst.

Im Podcast "Podcousin" sprach der Sänger nun offen darüber, wie sehr ihm dieser Lifestyle als Kind zu schaffen machte. "Das Reisen war hart für mich, weil wir hatten keine Freunde und nichts. Wir hatten nur uns", gestand er. Inzwischen geht Gabriel allerdings seinen eigenen Weg: Er wohnt seit 2020 wieder in Deutschland und arbeitet an seiner Solo-Karriere. Im Gegensatz zu seinen anderen Familienmitgliedern will Gabriel als Rapper durchstarten.

Und dieser Plan muss für den Nachwuchsmusiker auch aufgehen. Einen Schulabschluss hat Gabriel nämlich nicht. "Einen Plan B gibt es für mich nicht, denn wer an diesem Plan schon zweifelt, der zweifelt auch schon an Plan A", erklärte er einmal gegenüber RTL.

