Laura Wontorra (29) ist ein echter Star am deutschen Moderatorenhimmel! Kein Wunder, dass sie sich einen wahren Sporthelden geschnappt hat: In Fußballprofi Simon Zoller (26) hat die Schönheit ihre große Liebe gefunden. Seit über vier Jahren gehen die beiden nun schon Hand in Hand durchs Leben, sind mittlerweile sogar verheiratet. Gemeinsame Turtelschnappschüsse sind trotzdem eine Rarität. Umso mehr überraschte das sonst so medienscheue Duo jetzt mit einer fabelhaften Momentaufnahme ihrer kostbaren Zeit zu zweit.

Sie sind so schön und noch dazu so schön verliebt. Die Bundesliga-Braut und ihr Herzenskicker tanken zurzeit Wärme im sonnigen Kalifornien. Dort ist auch das Foto entstanden, das die beiden vor einem Restaurant in Los Angeles zeigt, nachdem der Stürmer des 1. FC Köln seine Liebste wohl zu einem romantischen Dinner ausgeführt hat. Die 29-Jährige postete den Schnappschuss auf ihrem Instagram-Account und verlinkte ihren Schatz darauf. Auch ein Herzchen fügte sie hinzu. Worte waren nicht nötig – das Bild spricht Bände.

Zu ihrem ersten Hochzeitstag verzauberten die beiden ihre Follower bereits mit zuckersüßen Liebesgrüßen. "Ewig dein, ewig mein, ewig uns" hat Laura zu einem gemeinsamen Foto geschrieben – Zeilen, die der Komponist Ludwig van Beethoven einst an seine sogenannte unsterbliche Geliebte gerichtet hatte.

Instagram / laurawontorra Simon Zoller und Laura Wontorra in Malibu

Andreas Rentz/Getty Images Laura Wontorra auf der ECHO-Verleihung in Berlin

Andreas Rentz/Getty Images Laura Wontorra beim Deutschen Fernsehpreis 2018

