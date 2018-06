Im Leben von "Made in Chelsea"-Star Spencer Matthews scheint derzeit alles glatt zu laufen. Im Februar dieses Jahres gab er in den sozialen Netzwerken seine Verlobung mit Vogue Williams (32) bekannt und heiratete sie letztes Wochenende in Schottland. Bereits im Frühjahr verriet Spencer, dass er und das Fitness-Model einen Jungen erwarten. Jetzt plauderte der Reality-TV-Star sogar den Namen seines Nachwuchses aus.

Das gemeinsame Kind soll Stanley heißen. "Das Paar hält die Gründe für den Namen noch geheim, allerdings entschied es sehr schnell, dass Stanley der perfekte Name für das erste Kind sein soll", erzählte eine Quelle gegenüber The Sun. Der Zweitname des Kleinen steht ebenfalls schon fest. Er lautet Freddie und ist der Name von Vogues verstorbenem Vater. Um Spencers verstorbenen Bruder zu ehren, soll der kleine Nachkömmling noch einen von Michael Matthews Mittelnamen erhalten.

Das frisch verheiratete Paar will sich im kommenden Sommer noch einmal kirchlich und in größerem Kreis trauen lassen. Spencers Trauzeuge war sein ältester Bruder James Matthews (42). Der Hedgefonds-Manager heiratete vergangenes Jahr Pippa Middleton (34). Das Paar erwartet ebenfalls ein gemeinsames Kind.

Instagram / voguewilliams Spencer Matthews und Vogue Williams im Griechenlandurlaub

Jeff Spicer/Getty Images Vogue Williams, Model

Stuart C. Wilson / Freier Fotograf / Getty Images Vogue Williams und Spencer Matthews in London 2017

