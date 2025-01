Vogue Williams reflektiert Beinahe-Schlafmittelabhängigkeit

Das Model Vogue Williams (39) hat in ihrem Podcast am Dienstag offenbart, dass sie nach der Weihnachtszeit beinahe von frei verkäuflichen Schlafmitteln abhängig geworden sei. Die Moderatorin berichtete, dass sie rezeptfreie Tabletten einnimmt, wenn sie vorhabe, Alkohol zu konsumieren. Ansonsten könne sie nur schwer Schlaf finden – und insgesamt lediglich vier Stunden ruhen. Im ersten Gespräch mit ihrer Schwester Amber, die nun seit einer Woche anstelle ihres Ehemanns Spencer Matthews (36) Co-Moderatorin des neu benannten Podcasts "Vogue & Amber" ist, erklärte sie: "Ich habe sie regelmäßig genommen. Aber man muss wirklich vorsichtig sein, denn es wird schnell zur Gewohnheit." Erst diese Woche habe sie festgestellt, dass sie keine Schlaftabletten mehr nehmen müsse, um einzuschlafen.

In der neuen Episode sprach die dreifache Mutter weiterhin darüber, dass sie eine zwiespältige Beziehung zu Alkohol habe. Sie beschrieb sich in der Vergangenheit selbst als "Binge-Drinker", da sie alkoholische Getränke, laut eigener Aussage, nur konsumiert habe, um betrunken zu werden, da sie den Geschmack nicht leiden könne. Ihr Mann Spencer, der sich aufgrund eigener exzessiver Erfahrungen mit Alkohol vor einigen Jahren entschied, ganz darauf zu verzichten, hat ebenfalls offen über seine Kämpfe gesprochen. Er betonte, wie wichtig Vogue für seinen Weg aus der Alkoholabhängigkeit war. Im gemeinsamen Gespräch erinnerte er sich an eine besonders problematische Nacht, die ihn zum Umdenken brachte: "Ich habe realisiert, dass ich das nicht mehr in meinem Leben brauche. Ich hätte meine Arbeit verlieren können, ich hätte sterben können – ich will nicht übertrieben dramatisch sein, aber so war es nun mal."

Abseits dieses Themas zeigte sich das Paar zuletzt glücklich bei einem gemeinsamen Skiurlaub, den sie als Neujahrsvorsatz eingeplant hatten. Vogue und Spencer, die sich vor Jahren beim Skifahren kennengelernt hatten, berichteten mit einem süßen Pärchen-Selfie via Instagram, dass sie sich vorgenommen hätten, im neuen Jahr mehr Zeit zu zweit zu verbringen. Neben ihrem beruflichen Erfolg mit ihrem gemeinsamen Podcast, den sie vor vier Jahren ins Leben gerufen haben, pflegen die beiden eine enge Beziehung zu ihrer Familie – auch Amber scheint als neue Co-Moderatorin nahtlos daran anzuknüpfen und sorgt dafür, dass das Projekt weiterhin in der Familie bleibt. Spencer wolle nun "andere geschäftliche Interessen" verfolgen, betonte aber in seiner letzten Folge: "Ich habe diese Sendung sehr gerne gemacht, und ohne die Hörer wäre sie nie so populär geworden, wie sie es ist."

Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer Matthews, August 2024

Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer Matthews mit ihren Kindern, Dezember 2023

