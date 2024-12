Vogue Williams Eheleben wird durch Grippe stark strapaziert

Vogue Williams (39), bekannt aus der britischen Tanzshow "Strictly Come Dancing", hat offen über ihre persönlichen Herausforderungen und die Auswirkungen einer kürzlichen Krankheitsperiode auf ihr Eheleben gesprochen. In ihrem gemeinsamen Podcast "Spencer & Vogue" mit Ehemann Spencer Matthews (36) teilte sie mit, dass sie aktuell mit der Grippe zu kämpfen habe und dies ihre Stimmung stark beeinträchtigt. "Ich glaube, unsere Beziehung geht momentan den Bach runter, alles geht den Bach runter, weil ich so mies drauf bin", gestand die dreifache Mutter. Spencer, mit dem sie seit 2018 verheiratet ist, zeigte Verständnis, machte aber auch humorvoll auf ihre speziellen und nervigen Wünsche während der Krankheitszeit aufmerksam, wie die besondere Zubereitung ihres geliebten Käsetoasts.

Trotz ihrer angeschlagenen Gesundheit betonte Vogue, wie sehr sie sich von ihrem Mann umsorgt fühle. Spencer berichtete im Podcast von seinen Bemühungen: "Ich mache das alles gern, ich erwarte dafür weder Lob noch eine Gegenleistung." Gleichzeitig hatte er aber auch einen humorvollen Seitenhieb parat. Vogue habe ihn angewiesen, den Käsetoast besonders sorgfältig zu belegen – am besten ohne eine freie Stelle. Solche kleinen Alltagssituationen seien für ihn zwar frustrierend, doch die beiden begegnen ihnen mit Humor. Neben ihrem turbulenten Ehealltag steht Vogue nun außerdem vor einer weiteren spannenden Herausforderung: dem "Strictly Come Dancing Christmas Special", in dem sie gegen Prominente wie Josh Widdicombe und Tamzin Outhwaite tanzen wird.

Vogue und Spencer trafen sich 2017, als beide in der TV-Welt etabliert waren, und heirateten ein Jahr später. Zuvor war die TV-Persönlichkeit von 2012 bis 2017 mit Westlife-Sänger Brian McFadden (44) verheiratet. Ihre Karriere begann Vogue als Model und TV-Moderatorin, während Spencer durch Reality-Sendungen wie "Made in Chelsea" bekannt wurde. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder: Theodore, Gigi und Otto. Fans folgen ihrem Leben nicht nur über TV-Formate und Social Media, sondern vor allem durch ihren Podcast, der einen seltenen Einblick in die private Seite ihrer Beziehung bietet.

Instagram / spencermatthews Vogue Williams und Spencer Matthews in Italien, 2024

Getty Images Vogue Williams und Spencer Matthews, Februar 2023

