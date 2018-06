Peter Andre (45) ist bereits Vierfach-Papa. In den sozialen Netzwerken zeigt er regelmäßig, was er mit seinen Kindern und Ehefrau Emily MacDonagh so erlebt. Wenn der Vater mal nicht mit seinen Kids unterwegs ist, hat Sohn Junior Savva Andre (13) aus seiner damaligen Ehe mit Katie Price (40) seine eigenen Pläne. Der Kleine spielt liebend gern "Fortnite" und das sehr häufig. So ist es auch schon mal dazu gekommen, dass Papa Peter das Kabel der Playstation kaputtgegangen ist.

"Ich muss unbedingt dieses Spiel loswerden, das sie die ganze Zeit spielen. Fortnite", berichtete der Brite in einem Interview mit This Morning. Er bereue es wirklich, seinem Sohn das Koop-Survival-Spiel gekauft zu haben. Deshalb gab es auch schon recht häufig Ärger zwischen Papa und Sohn: "Ich habe das Kabel schon so oft aus der Playstation gezogen. Plötzlich ist es passiert: Das Kabel ist gebrochen."

Es sei ein Unfall gewesen, erklärte der "Mysterious Girl"-Sänger. Er habe das Kabel nicht absichtlich zerstört. Sohn Junior konnte schließlich ganze drei Wochen nicht spielen. "Jetzt wurde seine Playstation wieder repariert und das bereue ich jede Minute!"

Instagram / officialkatieprice Junior Savva Andre, Sohn von Katie Price

John Phillips/Getty Images Peter Andre bei den National Television Awards 2018 in London

Instagram / officialkatieprice Princess Tiaamii und ihr Bruder Junior Savva Andre

