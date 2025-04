Ganz allein: Peter Andre ist von seinen Kindern überfordert

Peter Andre (52) wäre als alleinerziehender Papa aufgeschmissen. In seiner Kolumne für New! Magazine beschreibt der Sänger einen Abend, den er jüngst erlebt habe. Seine Ehefrau Emily MacDonagh besuchte ein Konzert, und er war allein für ihre drei gemeinsamen Kinder verantwortlich. "Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich die Stellung gehalten habe, aber es war chaotischer als sonst! Am Ende des Abends war ich erschöpft", berichtet der Ex-Partner von Katie Price (46). Er kann der Erfahrung dennoch etwas Positives abgewinnen: "Es ist auch schön, Zeit mit ihnen allein zu verbringen."

Insgesamt hat der "World Of Her Own"-Interpret fünf Kinder. Aus seiner Ehe mit Erotikmodel Katie Price stammen die beiden älteren Sprösslinge Princess (17) und Junior (19). Da seine Familienplanung abgeschlossen ist, wollte der 52-Jährige eigentlich eine Vasektomie durchführen lassen. Doch im Podcast "Netmums" erklärte er Anfang des Jahres, dass er kurz vor dem Eingriff gekniffen habe. "Ich bin völlig ausgeflippt", machte Peter deutlich. Er habe zu viele Horrorgeschichten von Freunden gehört und deshalb Angst bekommen. Trotzdem schloss er nicht aus, dass er sich in Zukunft vielleicht doch noch für die OP entscheiden werde.

Ein Kind des einstigen Popstars soll Gerüchten zufolge bald in seine Fußstapfen treten. Die 17-jährige Princess arbeite demnach an einer eigenen Realityshow. Doch gegenüber OK! machte ihr Papa kürzlich deutlich, dass die Spekulationen "nicht ganz zutreffen". Gleichzeitig plauderte er aus: "Ich darf nicht zu viel verraten, aber wir arbeiten an etwas mit meinem Managementteam. [...] "Sie ist eine kluge junge Frau mit viel Potenzial und ich bin so stolz auf sie."

