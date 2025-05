Peter Andre und seine Emily wollen keine weiteren Kinder

Peter Andre (52) hat gemeinsam mit seiner Frau Emily MacDonagh eine große Entscheidung getroffen: Das Paar wird keine weiteren Kinder bekommen. In einem Gespräch im Podcast "Happy Mum Happy Baby" erzählte der Sänger offen von den ernsten Komplikationen, die bei der Geburt ihrer jüngsten Tochter Arabella im letzten Jahr auftraten. "Emily hatte eine ernsthafte Komplikation mit Belle. Das war eine wirklich furchterregende Erfahrung, aber es bestätigte uns auch, dass sie das letzte Kind sein wird", erklärte Peter. Er schilderte aber auch, dass er es "wunderschön" findet, dass er die Geburten seiner Kinder so oft miterleben durfte.

Das Ehepaar hatte die Familienerweiterung lange auf dem Schirm – insgesamt haben die beiden drei gemeinsame Kinder: Amelia, Theo und Arabella. Aus Peters früherer Beziehung mit Katie Price (46) stammen zudem Junior und Princess, die inzwischen ebenfalls fester Bestandteil der bunten Patchwork-Familie sind. Dass die Geburt der kleinen Arabella nicht reibungslos verlief, war bisher kaum öffentlich bekannt. Erst jetzt sprach Peter im Podcast erstmals über die ernsten Komplikationen, betonte aber gleichzeitig seine Dankbarkeit: "Wenn ich an Menschen denke, die keine Kinder bekommen können, fühle ich mich umso glücklicher, das so oft erlebt zu haben."

Auch abseits der aktuellen Ereignisse steht der Zusammenhalt der großen Familie für Peter an erster Stelle. In seinen Memoiren "Between Us" beschrieb er, wie wichtig das Verhältnis zwischen Emily und seinen älteren Kindern Junior und Princess ist. Anfangs hätten die beiden Emily nur als seine "Freundin" kennengelernt, mit der Zeit aber ein ganz besonderes Band zu ihr aufgebaut. Ihre Liebesgeschichte begann übrigens schon vor vielen Jahren unter ungewöhnlichen Umständen: Die erste Begegnung der beiden fand nach Peters Nierensteinoperation statt, die Emilys Vater durchgeführt hatte.

Instagram / peterandre Emily MacDonagh und Peter Andre mit den Kindern, April 2025

Instagram / peterandre Peter Andre mit seiner Familie, Weihnachten 2024

