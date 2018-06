Ist zwischen diesem Paar etwa schon wieder alles aus? Brad Pitt (54) machte in der Vergangenheit Liebesschlagzeilen, weil der Schauspieler nach der Trennung von Angelina Jolie (43) wieder vergeben gewesen sein soll. Gemunkelt wurde, dass seine Auserwählte die Professorin Neri Oxman sein könnte – Anfang Mai sollen die zwei sogar einen ersten gemeinsamen Urlaub geplant haben. Jetzt gibt es allerdings Details aus ihrem Beziehungsleben: Neri soll bereits seit einiger Zeit einen äußerst erfolgreichen anderen Mann daten!

Der potenzielle neue Partner der Architektin sei der Milliardär und Hedgefonds-Manager Bill Ackman. Der Anhaltspunkt für die Liebelei der beiden sei laut Berichten von Page Six, dass die 42-Jährige am vergangenen Wochenende nach Paris zum Finance Cup gereist sei. Bei dem Tennis-Turnier habe sie den gebürtigen New Yorker angefeuert. "Bill hat das Match und die Frau gewonnen. Brad Pitt muss sich warm anziehen und seine Bildungsabschlüsse überdenken, wenn er mit einer so beeindruckenden und hochintellektuellen Frau zusammen sein will", scherzte ein Insider gegenüber dem Magazin.

Aber ob dem "Inglorious Basterds"-Star damit jetzt tatsächlich das Herz gebrochen wurde? Page Six sei sich unter Berufung auf eine weitere Quelle sicher, dass dem nicht so ist: "Das, was die beiden miteinander haben, lässt sich am besten als eine professionelle Freundschaft bezeichnen."

Bryan Bedder / Getty Images Bill Ackmann bei der The New York Times DealBook Konferenz

Jacopo Raule/ Getty Images Neri Oxman bei der Milan Design Week 2017

Rich Fury / Getty Images Brad Pitt "The Lost City Of Z"-Premiere 2017

