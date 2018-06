Familienzuwachs bei Jenefer Riili und Matthias Höhn (22)! In dieser Woche sind die Berlin - Tag & Nacht-Stars Eltern eines Sohnes geworden. "Unser kleiner Milan hat am Mittwoch, den 13. Juni um 8.20 Uhr das Licht der Welt erblickt. Wir sind unglaublich stolz und voller Liebe", schwärmte die frischgebackene Mama auf ihrem Instagram-Account und teilte ein erstes Bild ihres Kindes. Bisher ist allerdings nur die kleine Hand des Babys zu sehen. Doch Jenefer versprach, in den nächsten Tagen weitere Infos zu verraten.



