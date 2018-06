Erste Pärchen-Aufnahmen von Philipp Stehler (30) und Pamela Gil Marta! Am Mittwoch schenkten sich die zwei im lang ersehnten Finale von Bachelor in Paradise die letzte Rose. Das Beste am Ende der Kuppelshow? Die Reality-Stars sind auch heute noch verliebt. Das gaben sie bereits in einem Instagram-Post zu. Jetzt meldeten sich die paradiesischen Glückskinder erstmals per Video bei ihren Fans – und das ganz intim aus dem Bett!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de