Soeben haben Philipp Stehler (30) und Pamela Gil Marta im großen Bachelor in Paradise-Finale den Weg gen gemeinsamer Zukunft für sich geebnet. Obwohl sich der blauäugige Muskelmann während der TV-Show auch noch für so manch andere Singlelady interessiert hatte, stand für Pam immer eines fest: Sie will Philipp! Nach ihrer letzten Rose hat sie ihn tatsächlich bekommen: Die beiden verließen die thailändische Trauminsel als Paar – und auch nach den Dreharbeiten scheinen die Schmetterlinge wild zu flattern!

"Hätte ich nicht mit ihm das Paradies verlassen, hätte ich es mit keinem anderen Mann", schreibt Pam kurz nach der Sendung auf Instagram zu einem niedlichen Couple-Schnappschuss. Er bringe sie einfach jeden Tag aufs Neue zum Lachen und er sei genau der starke Mann an ihrer Seite, den sie sich immer gewünscht habe. "Bei keiner Entscheidung war ich mir je so sicher wie bei dieser. Ich weiß, das klingt total verliebt. Aber was soll ich sagen? Ich bin es auch", schwärmte die 28-Jährige weiter.

Und auch Philipp kann augenscheinlich gar nicht genug von seiner Auserwählten bekommen: "…und da musste ich erst bis ans andere Ende der Erde fliegen, um dich zu treffen. Aber jeder Meter hat sich gelohnt", schmilzt er beim Gedanken an seine Liebste beinahe dahin.

