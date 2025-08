Seitenhieb? So gratulierte Ajay seiner Kajol zum Geburtstag

Bollywood-Star Kajol (51) feierte gestern ihren Geburtstag – und das Internet explodierte förmlich vor Glückwünschen. Doch der Beitrag ihres Ehemanns Ajay Devgn sorgte ganz besonders für Aufsehen. Auf Instagram veröffentlichte der Schauspieler zwei Schwarz-Weiß-Fotos von Kajol und begleitete die Bilder mit einem humorvollen Kommentar: "Ich könnte viel sagen, aber du würdest trotzdem die Augen rollen. Also... alles Gute zum Geburtstag, liebste Kajol." Dieser charmante Seitenhieb lieferte den Fans reichlich Gesprächsstoff – von "Das beste Beispiel für einen Geburtstagsgruß", bis hin zu "OMG, die Caption!" zeigten sich die Kommentare begeistert.

Auch Kajols Schauspielkollegin Kareena Kapoor (44) ließ es sich nicht nehmen, liebevolle Grüße zu übermitteln. Die Schauspielerin, die in dem Bollywood-Klassiker "Kabhi Khushi Kabhie Gham" Kajols jüngere Schwester spielte, schrieb zu einem gemeinsamen Foto: "Alles Gute zum Geburtstag, liebste Kajol. Es macht immer so viel Spaß mit dir! Ganz viel Liebe!" Auch Kajols Tochter Nysa meldete sich am gestrigen Tag mit einem emotionalen Beitrag und ließ die Herzen ihrer Follower höherschlagen. Ihre Worte betonten die persönliche Verbindung zu ihrer Mutter und hinterließen eine spürbare Wärme, die perfekt zu den Feierlichkeiten passte. Die Fans zeigten sich von den Beiträgen begeistert, die Kajols Bedeutung sowohl in der Filmwelt als auch als geschätzte Kollegin und Verwandte unterstreichen.

Kajol und Ajay gelten als eines der beliebtesten Paare der indischen Filmindustrie. Während Ajay eher ruhig und zurückhaltend wirkt, zeigt sich Kajol häufig spontan und lebhaft – ein Gegensatz, der sie seit ihrer Hochzeit 1999 perfekt ergänzt. Bereits kürzlich machte Kajol in einem Interview mit Mashable India sogar offen deutlich, worin das Geheimnis ihrer langen Ehe liegt. Mit viel Humor sprach die Bollywood-Ikone über kleine Tricks für ein glückliches Zusammenleben: "Das Geheimnis einer glücklichen Ehe ist teilweise Taubheit und selektive Amnesie. Es ist wirklich wichtig, bestimmte Dinge zu vergessen oder nicht zu hören."

Getty Images Kajol und Ajay Devgn, Mai 2025

IMAGO / Allstar Kareena Kapoor und Kajol in "Kabhi Khushi Kabhie Gham"

IMAGO / Kyodo News Ajay Devgn und Kajol, Dezember 2013