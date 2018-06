Sie präsentierte ihren Ring mit Stolz! Nur wenige Wochen nachdem Ariana Grande (24) und Pete Davidson (24) ihre Beziehung offiziell gemacht hatten, munkelte man schon über eine Blitz-Verlobung der beiden Turteltauben. Offiziell bestätigt hat das Paar die Gerüchte zwar noch nicht, zuletzt häuften sich aber die Hinweise auf den Wahrheitsgehalt der Spekulationen. Jetzt scheinen auch die letzten Zweifel beseitigt: Bei einem Auftritt gewährte Ariana freie Sicht auf ihren funkelnden XXL-Klunker!

Beim 2018 Songwriters Hall of Fame Induction & Awards Dinner wussten die Zuschauer am Donnerstagabend wohl gar nicht, wo genau sie eigentlich hinsehen sollten. Die hübsche Chartbreakerin war nämlich nicht das Einzige, was an diesem Abend strahlte: Das Publikum konnte auch den riesigen Diamantring der 24-Jährigen bewundern! Ihr Glück nun ganz öffentlich zu präsentieren – es war Arianas erster Auftritt seit Aufkommen der Verlobungsspekulationen – schien ihr dabei auch ganz schön viel Spaß zu bereiten. Immer wieder positionierte Ariana ihre Hand genau so, dass das Übersehen des prächtigen Steinchens kaum möglich war.

Rund 80.000 Euro soll das hübsche Liebes-Accessoire gekostet haben. Wie Petes Juwelier Greg Yuna gegenüber E! News verriet, soll der Komiker genaue Vorstellungen von dem Ring gehabt haben, mit dem er vorhatte, seiner Liebsten die Frage aller Fragen zu stellen. Mehr Details behielt Pete bei ihrem Gespräch im Mai allerdings für sich: "Er hat mir nicht verraten, für wen der Ring ist und meinte nur, es solle ein Geheimnis bleiben. Er hat mir rein gar nichts erzählt", so der New Yorker Schmuckdesigner.

Instagram / arianagrande Pete Davidson und Ariana Grande

Anzeige

Jason Merritt / Getty Images Ariana Grande bei den Grammy Awards im Staples Center

Anzeige

Getty Images Pete Davidson bei einem Comedy-Event in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de