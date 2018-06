Pete Davidson (24) und Ariana Grande (24) legen aktuell den Romanzenturbo ein. Der "Saturday Night Live"-Star und die Sängerin sind frisch verlobt. Dabei lieben sie sich erst wenige Wochen. Eine Blitzbeziehung, wie sie im Buche steht. Für manche geht das alles viel zu schnell. Freunde sollen sich schon den Kopf über die schnellen Liebesschritte der Musikerin zerbrechen. Einer blickt dem Ganzen allerdings äußerst positiv entgegen: Nick Cannon (37) gab Pete vor der Verlobung seinen Segen.

Die beiden Komiker kennen sich lange. Nick verhalf dem damals 19-Jährigen zu seinem Durchbruch. Er durfte 2013 erstmals in seiner MTV-Show "Wild 'n Out" auftreten. Bis heute pflegen die Männer ihre Freundschaft. Pete rief seinen Mentor sogar noch vor dem Kniefall an, um nach seiner Meinung zu fragen. Das verriet Nick jetzt gegenüber Entertainment Tonight: "Er war echt begeistert, also meinte ich: 'Ich finde es großartig. Mach es.'" Nick ist eindeutig ein Fan der frischen Liebe: Das seien eben junge Menschen, die sich verliebt haben – da könne man einfach nichts dagegen sagen.

Warum Nick nicht einmal mit der Wimper zuckte angesichts dieser rasanten Romanze? Weil er es selbst schon erlebt habe: "Ich war auch einer dieser Typen, die diese fantastische Fantasie-Beziehung hatten, bei der man einfach loszieht und heiratet." Stimmt: Er und seine Ex-Ehefrau, R'n'B-Ikone Mariah Carey (48), heirateten im selben Jahr, in dem sie ihre Beziehung öffentlich machten.

Instagram / arianagrande Pete Davidson und Ariana Grande

Anzeige

Bryan Bedder/Getty Images for Samsung Pete Davidson bei einem Charity-Event in New York City

Anzeige

Visual/WENN.com Mariah Carey und Nick Cannon

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de