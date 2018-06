Sie hat Ja gesagt – und das zum zweiten Mal! Das Jahr 2017 endete für Schauspielerin Lara-Isabelle Rentinck (31) mit einem traumhaften Erlebnis: Der Ex-Verliebt in Berlin-Star hatte seinen Schatz, den Fußballer Cimo Röcker (24), standesamtlich geheiratet – genau an ihrem zweiten Jubiläum. Knapp ein halbes Jahr später folgte nun die kirchliche Trauung und unter den Hochzeitsgästen waren auch zwei bekannte Serien-Darstellerinnen!

Lara-Isabelle Rentinck feierte ihren großen Tag mit ihren beiden BFFs Cheyenne (23) und Valentina Pahde (23). Natürlich ließen es sich die TV-Twins nicht nehmen, ihrer verheirateten Freundin nicht nur privat, sondern auch auf Instagram zu gratulieren: "Liebe Lara, lieber Cimo, ich danke euch dafür, dass wir an diesem wunderschönen Tag dabei sein durften. Ich bin so glücklich, dass ihr euch kennen- und liebengelernt habt", schrieb Valentina zu einer Polaroid-Aufnahme, auf der sie und die glückliche Braut um die Wette strahlen. Die beiden Pahde-Schwestern bezauberten auf der Hochzeit in ihrem roten beziehungsweise rosafarbenen Kleid.

Aber natürlich war Lara-Isabelle an diesem Tag der strahlende Mittelpunkt: Die 31-Jährige sah in ihrem Hochzeits-Dress aus wie eine Prinzessin. "Mein Kindheitstraum hat sich in diesem Traumkleid [...] wiedergefunden", mit diesen Worten teilte die Blondine ein Foto von sich in dem weißen Brautkleid.

Andreas Rentz / Getty Images Schauspielerin Lara-Isabelle Rentinck 2014 in Berlin

Instagram / cheyennepahde Cheyenne Pahde, Serien-Darstellerin

Instagram / valentinapahde Cheyenne Pahde, Lara-Isabelle Rentinck und Valentina Pahde

