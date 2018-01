Schöner hätte das Jahr 2017 für diese zwei Turteltauben wirklich nicht enden können. Die Ex-Verliebt in Berlin-Schauspielerin Lara-Isabelle Rentinck (31) und ihr Fußballer-Freund Cimo Röcker (23) machten kurz vor dem Jahreswechsel Nägel mit Köpfen: Sie gaben sich in einer standesamtlichen Zeremonie und an einem für sie ganz bedeutungsvollen Tag das Ja-Wort.

Instagram / cimoroecker Lara-Isabelle Rentinck, Schauspielerin

Im niedersächsischen Schneverdingen schlossen die Schauspielerin und der acht Jahre jüngere "SC Fortuna Köln"-Kicker am 22. Dezember 2017 den Bund fürs Leben. Das Datum ist in der Beziehung der beiden ganz wichtig, denn nachdem sie sich übers Internet kennengelernt und beim anschließenden ersten Date sofort ineinander verliebt hatten, wurden Lara-Isabelle und Cimo am 22. Dezember 2015 offiziell Paar. Auch das weitere Tempo der Romanze entpuppte sich als recht rasant. Nach der Verlobung 2016 in Dubai fand nun am zweiten Jahrestag die Hochzeit statt. Der Bräutigam sah in einem blauen Anzug superschick aus, während Lara-Isabelle in einem bodenlangen, schlichten und natürlich weißen Brautkleid verzückte.

Instagram / laraisabellerentinck Cimo Röcker und Lara-Isabelle Rentinck an Silvester 2017

Wie schön die Trauung war, plauderte die frischgebackene Ehefrau im Bunte-Interview aus: "Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ganz nah am Wasser gebaut. Es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn man sich so sicher ist, den Mann fürs Leben gefunden zu haben – da kann ich meine Tränen nicht zurückhalten." Bei der standesamtlichen Heirat soll es übrigens nicht bleiben, im Sommer planen Lara-Isabelle und Cimo auch noch eine kirchliche Zeremonie in Berlin. Im Winter geht es dann ab in die romantischen Flitterwochen.

Instagram / cimoroecker Cimo Röcker und Lara-Isabelle Rentinck im Heide-Park Soltau

