Chryssanthi und Valentina Pahde waren bei GZSZ sofort BFFs

Chryssanthi Kavazi (35) und Valentina Pahde (30) lernten sich vor acht Jahren bei Dreharbeiten der beliebten Serie GZSZ kennen. Von da an harmonierten sie nicht nur vor der Kamera ganz wunderbar, sondern auch dahinter. Wie eng sie bis heute befreundet sind, erklären die beiden jetzt bei der Vorstellung von Chryssanthis erster eigener Modekollektion. Dort schwärmt Valentina gegenüber der RTL-Sendung "Punkt 7" von ihrer allerersten Begegnung: "Das war das Beste [...] was mir passieren konnte, dass ich die Chryssa am Set kennengelernt habe. Wir haben uns sofort ineinander verliebt."

Dem modischen Anlass entsprechend plaudern die beiden Fernsehstars natürlich auch über ihren Style. Dabei verrät Valentina offen, dass zwischen den engen Freundinnen diesbezüglich hin und wieder auch Uneinigkeit herrscht: "Beim Thema Mode sind wir ja wie zwei verschiedene Paar Schuhe, aber manchmal haben wir auch komplett denselben Geschmack." Daraufhin ergänzt Chryssanthi schmunzelnd: "Du näherst dich mir langsam an."

Valentina feiert offensichtlich nur allzu gerne die Erfolge ihrer besten Freundin und unterstützt sie, wo es nur geht. In Bezug auf ihr eigenes Leben hat die Schauspielerin allerdings auch noch einige Meilensteine, die sie gerne erreichen möchte – beruflich wie auch privat. In einem Interview mit Bunte enthüllte sie, wie ihr perfekter Lebensplan bis zu ihrem runden Geburtstag in diesem Jahr eigentlich ausgesehen hatte: "Ich wollte früher mit 30 verheiratet sein und Kinder haben. Davon bin ich aktuell weit entfernt."

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde und Chryssanthi Kavazi

Getty Images Valentina Pahde, GZSZ-Star

