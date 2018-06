Das hat sich diese Bald-Mami wohl etwas anders vorgestellt! Im Februar gab Schauspielerin Sila Sahin (32) bekannt, dass sie und ihr Ehemann, Fußballer Samuel Radlinger (25), ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Seither hält die werdende Mutter viele süße Augenblicke ihrer Schwangerschaft mit Schnappschüssen fest – einen Meilenstein ihres Familienabenteuers wird sie aber wohl nie mit ihren Followern teilen können: Die "Offscreen"-Darstellerin bekommt keine Baby-Shower!

Dabei sei eine Party zu Ehren ihres Sprösslings aber bereits organisiert worden. Wieso das Fest wohl oder übel abgeblasen werden musste, erklärt Sila in ihrer Instagram-Story. "Wisst ihr, was ich richtig doof finde? Eigentlich war geplant, dass gestern meine Baby-Shower gewesen wäre. Aber die fällt ja ins Wasser, weil ich kann nicht nach Berlin. Ich darf nicht mehr fliegen", bedauert die Brünette.

Kein Wunder: Immerhin hatte Silas letzter Flug für frühzeitige Wehen gesorgt. Um aber doch noch die Korken knallen zu lassen, hat sich die Ex-GZSZ-Schauspielerin schon etwas einfallen lassen: "Ich glaube, ich mache eine Baby-Welcome-Party", überlegt sie in dem Video. Was haltet ihr von der Idee? Stimmt ab!

Instagram / samuelradlinger30 Sila Sahin und Samuel Radlinger an Norwegens Nationalfeiertag

Anzeige

Instagram / diesilasahin Sila Sahin, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und Samuel Radlinger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de