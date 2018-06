Kuppelshow-Fans, aufgepasst! Die Bachelorette geht in die nächste Runde. Nach Monica Ivancan (40), Anna Hofbauer (30), Alisa Persch (30) und Jessica Paszka (28) sucht in wenigen Wochen die nächste Single-Lady nach der ganz großen Liebe. Ob ihr Mr. Right unter den Männern ist, können die Zuschauer im kommenden Monat hautnah vor den Bildschirmen miterleben. Jetzt steht der Starttermin für die fünfte Staffel fest!

Wie DWDL berichtet, beginnt das Flirtformat am 18. Juli und wird wie bisher immer mittwochs um 20:15 Uhr zu sehen sein. Wegen der Fußball-Weltmeisterschaft werden die acht neuen Folgen allerdings einen Monat später als im Vorjahr ausgestrahlt. Gleich bleibt jedoch der Ablauf nach dem Rosen-Finale: Denn auch in diesem Jahr blickt Moderatorin Frauke Ludowig (54) in einem Spezial zusammen mit den ausgeschiedenen Teilnehmern auf die Highlights zurück und klärt den Beziehungsstatus des Siegerpaars.

Auch das Konzept der Sendung bleibt unverändert: 20 Herren wollen eine Frau erobern. Doch wer dieses Mal die Rosen verteilen wird, ist noch immer ein streng gehütetes Geheimnis. Jüngsten Gerüchten zufolge sollen die Verantwortlichen auf ein bekanntes Gesicht setzen. Bei Der Bachelor hat Nadine Klein zuletzt vergeblich um das Herz von Daniel Völz (33) gebuhlt und könnte nun die Chance bekommen.

MG RTL D Jessica Paszka bei "Die Bachelorette" 2017, Folge 5

MG RTL D Jessica Paszka und die Bachelorette-Kandidaten

MG RTL D / Arya Shirazi Nadine, Bachelor-Kandidatin 2018

