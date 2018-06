Im Jahr 2007 lernten sich Chrissy Teigen (32) und John Legend (39) am Set des Musikvideos "Stereo" kennen. Vier Jahre später haben sich die beiden verlobt und im September 2013 endlich geheiratet. Erst vor Kurzem sind sie zum zweiten Mal Eltern geworden. Tochter Luna Simone (2) und Sohn Miles Theodore Stephens sind der ganze Stolz der beiden. Zum Vatertag widmete Chrissy ihrem Ehemann jetzt emotionale Worte.

"Danke für dieses wunderbare Leben und die wunderbaren Leben, die du mir geschenkt hast", kommentierte die Mama ihr neuestes Instagram-Foto. Auf diesem sitzt Papa John mit Tochter Luna und Sohn Miles auf der Couch und könnte kaum zufriedener aussehen. "Mein bester Freund und Partner, der liebevollste, großzügigste und freundlichste Mensch der Welt. Und der intelligenteste", schrieb sie weiter, "allerdings nicht der witzigste, denn ich lüge nicht!" Abschließend erklärte sie ihrem Mann noch einmal ihre Liebe und wünschte ihm einen tollen Vatertag.

In ihrer Instagram-Story zeigte Chrissy, über welches Vatertagsgeschenk sich John dieses Jahr freuen durfte. Die Zweifach-Mama postete ein Foto von einem riesigen goldenen Kuchen in Herz-Form. Darauf befand sich ein noch kleineres Herz mit zwei Handabdrücken. Am unteren Ende prangte eine Schärpe mit den Worten "Alles Gute zum Vatertag, John!"

Instagram / chrissyteigen John Legend mit seinen Kindern Luna Simone und Miles Theodore Stephens

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigens Tochter Luna kümmert sich um ihren Bruder Miles

Instagram / chrissyteigen Vatertagsgeschenk von Chrissy Teigen an John Legend

