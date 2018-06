Am 17. Mai sind Chrissy Teigen (32) und John Legend (39) zum zweiten Mal Eltern geworden. Nach ihrer Tochter Luna (2) erfreut nun auch Sohn Miles die Teigen-Legend-Familie. Dank seiner Social-Media-Kanäle sind die Fans des Models immer up to date, wenn es um neue Babybilder des kleinen Rackers geht. Jetzt gibt es ein neues Foto, das das Herz der Zweifach-Mama zum Schmelzen bringt.

Auf dem Foto schlummert Klein Miles friedlich auf dem Bauch seiner Mutter. "Heute war dein erwarteter Geburtstermin, aber du hast gehört, wie cool wir sind", schreibt Chrissy unter das Bild auf Instagram. "Du wolltest unbedingt sehen, ob der Wirbel gerechtfertigt ist, drei Wochen zu früh. Na ja, wir haben dich ausgetrickst. Wir sind verdammt langweilig, aber wir lieben dich!"

Auch Luna Simone scheint von Miles gar nicht genug zu bekommen. Auf einem weiteren Bild zeigt Chrissy ihre Tochter, die sich ganz rührend um ihren Bruder kümmert und ihm einen Schnuller entgegen hält. Kein Wunder, dass er bei so viel Liebe ganz gemütlich schlafen kann.

Sonia Moskowitz / ZUMA / Splash Chrissy Teigen und John Legend bei den Tony Awards 2017

Instagram / chrissyteigen Miles Theodore Stephens, Sohn von Chrissy Teigen und John Legend

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigens Tochter Luna kümmert sich um ihren Bruder Miles

