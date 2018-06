Prinzessin Dianas (✝36) früher Tod schockierte die Welt. Mehr als 20 Jahre danach gibt es immer wieder neue Geheimnisse und Details aus ihrem Leben. Von speziellen Botschaften auf ihren Hochzeitsschuhen bis hin zu ihren Outfits und Frisuren, die Mutter von Prinz Harry (33) und Prinz William (35) sorgte immer für Aufmerksamkeit. Jetzt enthüllte ihr persönlicher Friseur ihr besonderes Frisuren-Geheimnis gegen einen möglichen Shitstorm.

"Was auch immer ich tat, ihre Haare waren auf der Titelseite", meinte Richard Dalton gegenüber Town & Country. Wollte sie eine neue Frisur haben, bediente sich Richard eines Tricks und schnitt jede Woche nur ein kleines Stück ab, um die Fans nicht in Aufruhr zu versetzen. "Ich musste sehr vorsichtig sein", verriet er. "Ich schnitt jedes Mal nur ungefähr sechs Millimeter über mehrere Wochen ab."

Die Ehefrau von Prinz Charles (69) wurde in einem kleinen Salon in London auf den damals 17-jährigen Richard aufmerksam. Er schnitt einer von Dianas Schwestern die Haare. Seitdem war er zwischen 1981 und 1993 jeden Tag an Dianas Seite. Er verpasste sogar Harry und William ihre allerersten Haarschnitte.

Antonio Cotrim / Getty Images Prinzessin Diana

Patrick Riviere/Getty Images Prinzessin Diana 1983

Hulton Archive/Getty Images Prinzessin Diana 1997 in London

