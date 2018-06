Sila Sahin (32) hat ganz besondere Schwangerschaftsgelüste! Die ehemalige GZSZ-Darstellerin ist in der 34. Woche und hat momentan eine ganz große Vorliebe – und zwar Wassereis. Die Mama in spe verputzt locker 13 Stück am Tag und kriegt einfach nicht genug. Ihre Mutter ist davon alles andere begeistert und spricht ein Machtwort. "Genug jetzt mit dem Eis! Du Süchtige!", schimpft sie in der Instagram-Story ihrer Tochter.



