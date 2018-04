Die einen haben richtig Lust auf salzig – Sila Sahin (32) mag es lieber süß! Die einstige Gute Zeiten, Schlechte Zeiten-Darstellerin hat im Februar verraten, dass sie und ihr Liebster Samuel Radlinger (25) ihr erstes, gemeinsames Kind erwarten. Seit ihrer Verkündung versorgt die stolze Bald-Mama ihre Fans immer wieder mit süßen Schwangerschafts-Updates. Ihr neuester Stand: Sila hat totales Verlangen nach gefrorenen Milchspeisen!

"So verrückt nach Eis. Worauf habt ihr Heißhunger?", schreibt die 32-Jährige zu ihrem süßen Instagram-Post. Dabei grinst die Neu-Norwegerin verschmitzt in die Kamera, hält ihren unverzichtbaren, kühlen Snack in der Hand, während Gatte Samuel im Hintergrund auf dem Sofa relaxt. Die beiden scheinen die zweisame Ruhe vor dem großen Baby-Sturm offenbar ganz entspannt anzugehen.

Auf eines kann Sila ebenfalls nicht verzichten: Frühstück! "Ganz, ganz wichtig: Morgens immer frühstücken, dann kann der Tag starten. Dann bin ich gut gelaunt. Aber sonst, wenn ich nicht frühstücke, ist mir auch total schlecht", erklärte die Deutschtürkin in ihrer Instagram-Story.

