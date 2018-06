Absolute Family-Time! Oana Nechiti (30) und Erich Klann (31) waren in diesem Jahr erneut auf dem Let's Dance-Parkett unterwegs und verwandelten ihre Tanzpartner Bela Klentze (29) und Judith Williams (45) in echte Rhythmusprofis. Nun flackerte vor wenigen Wochen das Finale über die TV-Bildschirme. Auch wenn die beiden das Ende der Show bedauerten, hat es auch etwas Gutes: Das Paar hat damit endlich wieder mehr Zeit für den kleinen Sohnemann Niki – und der feierte am Dienstag seinen sechsten Geburtstag!

Auf Instagram teilte Mama Oana anlässlich des Ehrentags nun ein süßes Familienfoto. Das besondere Datum feierte das niedliche Trio Erich, Niki und Oana demnach mit einem großen goldenen Ballon in Form einer Sechs am Sandstrand. Auch die Insta-Story lässt erahnen: Diese Qualitytime hat die schöne Neu-Blondine so richtig genossen. Ein Pic mit der Riesen-Zahl kommentierte sie mit dem Hashtag "stolzeste Mama der Welt".

Oana und Erich sind bereits seit 2009 ein Paar. Trotz des stressigen Jobs der beiden Elternteile lassen sie ihren kleinen Spross aber nie zu kurz kommen. Neben täglichen Telefonaten während der RTL-Show, durfte Niki zwischendurch auch dem "Let's Dance"-Studio einen Besuch abstatten.

Instagram / oana_nechiti Erich Klann und Oana Nechiti

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti und Erich Klann im "Let's Dance"-Studio

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti und ihr Sohn

