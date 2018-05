Süßes Familientreffen! Seit Freitag stehen die besten deutschen Promitänzer fest. Nur vier von den insgesamt 14 Paaren wirbelten sich ins Halbfinale von Let's Dance. Unter ihnen: Erich Klann (31) und Judith Williams (45)! Ob dabei vielleicht auch die süße Unterstützung einen Beitrag zum Erfolg geleistet hat? Im Studio drückten nämlich Erichs Partnerin Oana Nechiti (30) und sogar der gemeinsame Sohn der beiden die Daumen. Erich verriet jetzt, wie sehr ihn dieser Fanbesuch gefreut hat.

Im Promiflash-Interview schwärmte der Rhythmusexperte nach der Show über die ganz besonderen Supporter. Etwas, das offensichtlich auf Gegenseitigkeit beruhte, denn Söhnchen Niki ist ein riesiger Sendungsfan: "Es ist natürlich eine tolle Sache. Er kennt alle mit Vor- und Nachnamen. Er kennt die gesamte Show. Er guckt das jeden Freitag und für ihn ist es natürlich auch was Besonderes, Backstage zu sein und das zu verfolgen", verriet Erich. "Ich bin sehr stolz auf die beiden, weil sie uns einfach unterstützen. Genauso wie Judiths Familie unterstützt meine Familie mich", strahlte er.

Auch Judith Williams hat sich über Oana und Niki tierisch gefreut: "Ich bewundere Oana so sehr, wie sie das macht. Sie ist so eine wunderbare Frau. Sie ist einfach eine wunderbare Mutter und ein außergewöhnlicher Mensch." Auch die Liebste von Erich groovte in diesem Jahr auf dem Parkett. Weil sich ihr Tanzpartner Bela Klentze (29) allerdings am Bein verletzte, war nach Episode acht Schluss für die schöne Neu-Blondine.

Instagram / oana_nechiti Oana Nechtiti und ihr Sohn

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Oana Nechiti und Erich Klann bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti mit Sohn Nikolas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de