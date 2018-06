Immer perfekt gestylt? Von wegen! Auch die deutschen Promidamen wie Motsi Mabuse (37), Anna Kraft (32) und Co. bleiben nicht immer nur durch ihre geschmackvollen Looks auf dem Red Carpet und Veranstaltungen im Gedächtnis. Tatsächlich haben auch diese weiblichen Stars bereits das eine oder andere Mal ordentlich daneben gegriffen. Im Promiflash-Interview bei der Fashion Show von Ersting's family erinnern sich die Ladys an ihre schlimmsten Outfit-Fauxpas zurück.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de