Im August 2017 kam Emil-Ocean zur Welt. Der Sohn von Janni Hönscheid (27) und Peer Kusmagk (43) wird von den Fans des Pärchens geliebt. So ist es kein Wunder, dass die beiden den Kleinen regelmäßig für ihre sozialen Netzwerke ablichten. Erst kürzlich posteten Mama Janni und Papa Peer Fotos mit ihrem Sohnemann. Dazu schrieben beide einen sehr emotionalen Text darüber, was sie sich für Emil-Oceans Zukunft wünschen.

"Frei sein ist, was wir uns für unser Kind wünschen. Ihm das Gefühl zu geben, dass alles möglich ist – weil es das ist!", betonten die Surferin und der Moderator unter ihren neuesten Posts auf Instagram. Es sei besonders wichtig für sie, ihren Sohn zwar sicher festzuhalten, ihn dabei allerdings auch nicht einzuschränken. Sie wollen Emil-Ocean zeigen, wie man selbst entscheidet, Wissen und Erfahrungen an ihn weitergeben und ihn in seinen Entscheidungen bestärken. Es bedeute ihnen sehr viel, dass der Kleine seinen eigenen Weg geht. Auch wenn dieser anders ist, als der seiner Eltern.

"Es ist selten geworden, in der Gesellschaft andere Eltern zu treffen, deren Ziel das Gleiche ist: Freiheit", kritisierte das Paar. Viele Familien haben dies wohl aus den Augen verloren, aus Angst, dass ihre Kinder anders sein könnten. Abschließend wenden sie sich an alle anderen Eltern und laden sie ein, am Ende des Monats mit ihnen darüber zu sprechen, wie man seinen Kindern eine freie Erziehung ermöglichen könne.

Instagram / janniundpeer Janni Hönscheid und Peer Kusmagk mit ihrem Sohn Emil-Ocean

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid und Emil-Ocean

Instagram / janniundpeer Janni Hönscheid, Peer Kusmagk, Emil-Ocean und Peers Schwester Stephanie

