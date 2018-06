Aktuelle Instagram-Bilder von Pia Riegel (22) bringen ihre Follower in Rage! Die Finalistin von Germany's next Topmodel 2018 galt in der Show eigentlich als "Normalo-Model". Mit ihrer Kleidergröße von damals 36 fiel sie nämlich schon nicht mehr in die typische Skinny-Sparte. Jetzt, einige Wochen nach der Show, scheint die Münchnerin ein paar Kilo verloren zu haben – zumindest, wenn man den Unmut der Insta-User ernst nimmt. Auf ihre Bilder reagierten sie so: "Oh Pia, du siehst so aus, als würdest du nichts mehr zu essen bekommen" oder "Das sieht krank aus. Schade, was das Modeln aus dir macht." Das lässt die Schönheit aber nicht auf sich sitzen!



